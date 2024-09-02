Karabük'te adli yıl açılış töreni yapıldı
Karabük'te 2024-2025 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Karabük'te 2024-2025 adli yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Karabük Adliyesi bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı Aynur Çelik ve Baro Başkanı Emrah Köklü, yeni adli yılın hayırlı olmasını temenni etti.
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