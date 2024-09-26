Karabük'te Emniyet Park açıldı

Karabük Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi'nde yapılan Emniyet Park hizmete sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün yeni sosyal yaşam alanlarından biri olan Üniversite Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü karşısında yer alan Emniyet Park, törenle açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği parkın, şehre yeni bir nefes alanı kazandırdığını belirtti.