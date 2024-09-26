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        Karabük'te Emniyet Park açıldı

        Karabük Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi'nde yapılan Emniyet Park hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 09:24 Güncelleme: 26.09.2024 - 09:31
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        Karabük'te Emniyet Park açıldı
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        Karabük Belediyesi tarafından Üniversite Mahallesi'nde yapılan Emniyet Park hizmete sunuldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük'ün yeni sosyal yaşam alanlarından biri olan Üniversite Mahallesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü karşısında yer alan Emniyet Park, törenle açıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, çocukların güvenle oynayabileceği, gençlerin spor yapabileceği ve ailelerin keyifle vakit geçirebileceği parkın, şehre yeni bir nefes alanı kazandırdığını belirtti.

        Daha yaşanabilir bir Karabük için projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Çetinkaya, "Şehrimizin dört bir yanına kazandırdığımız sosyal alanlarla halkımıza en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

        Açılışa, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, eski milletvekili Niyazi Güneş, kurum müdürleri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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