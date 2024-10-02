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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 12:02 Güncelleme: 02.10.2024 - 12:29
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Karabük'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda S.D. idaresindeki 78 ABF 515 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

        Kazada kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride geçerek devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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