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        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor

        Karabük'te okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 09.10.2024 - 19:37
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        Karabük'te okuma seferberliği kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı sürüyor
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        Karabük'te okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan "Eğitim Kenti Karabük" projesi kapsamında öğrencilere kitap dağıtımı devam ediyor.

        Vali Mustafa Yavuz ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Okuyorum Öğreniyorum" temasıyla Vakıfbank Zübeyde Hanım Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilere kitap hediye etti.

        Yavuz, gazetecilere, geçen yıl kentteki yaklaşık 37 bin öğrencinin 30 binini kitapla buluşturduklarını söyledi.

        Yeni eğitim öğretim yılında kitap dağıtımına başladıklarını belirten Yavuz, "İki sınıfımızda çocuklarımızı kitaplarla buluşturduk. Amacımız Karabük'te hem okumayı teşvik etmek hem okullarımızda öğrencilerimizi kitapla buluşturmak hem de çocuklarımızın bu kitaplar üzerinden öğreneceği bilgilerle donatılmasını sağlamak. Hem kendilerine hem ailelerine hem çevrelerine hem de ülkemize faydalı birer evlat olarak yetişmelerini sağlamak." dedi.

        Yavuz, bu yıl yapılan üniversite sınavında ilk 100'de 3, ilk binde 14, ilk 20 binde de 242 öğrencinin Türkiye derecesi yaparak Karabük'ü Türkiye'nin farklı üniversitelerinde temsil ettiğini ifade etti.

        Konuşmasının ardından Vali Yavuz, programı takip eden basın mensuplarına da kitap dağıttı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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