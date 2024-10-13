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        Karabük'te nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi

        Karabük'ün Ovacık ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 20:21 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:21
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        Karabük'te nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi
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        Karabük'ün Ovacık ilçesinde görülen nesli tehlike altındaki vaşak, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        İmanlar köyü yakınlarında otomobiliyle ilerleyen bir kişi, yol kenarında gördüğü vaşağı cep telefonuyla kayıt altına aldı.

        Görüntülerde, yol kenarında oturan vaşağın videoyu çeken kişinin seslenmesiyle ormanlık alana doğru koşarak gözden kaybolması yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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