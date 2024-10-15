Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kadir A. idaresindeki 37 RA 638 plakalı kamyonet, Karabük-Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında Nevzat E. yönetimindeki 37 HB 295 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki Zübeyde E, Cemile Ç. ve Kezban A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kezban A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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