Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kezban A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Zübeyde E, Cemile Ç. ve Kezban A. yaralandı.

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