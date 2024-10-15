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        Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 22:27 Güncelleme: 15.10.2024 - 22:36
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        Karabük'te kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kadir A. idaresindeki 37 RA 638 plakalı kamyonet, Karabük-Eflani kara yolu Örencik köyü yakınlarında Nevzat E. yönetimindeki 37 HB 295 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile araçlardaki Zübeyde E, Cemile Ç. ve Kezban A. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kezban A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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