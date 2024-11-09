AK Parti Safranbolu Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sunal Tülbentçi Öğretmenevi'nde düzenlenen kongrede Büşra Balkışlı, AK Parti Safranbolu İlçe Kadın Kolları Başkanı seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, şunları kaydetti:

"Kongrede bayrağı devralan Büşra Balkışlı başkanımıza başarılar diliyorum. Görevi devreden İlçe Kadın Kolları Başkanımıza bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalarından ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekleştirilen bu kongrelerin tüm AK Parti Kadın Kolları ailesine hayırlı olmasını temenni ediyorum."