Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru defnedildi

Önceki gün evinde fenalaşan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Gitmez, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

Törene, Gitmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kurum müdürleri, mesai arkadaşlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Gitmez için Safranbolu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

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