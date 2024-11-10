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        Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru defnedildi

        Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 13:45 Güncelleme: 10.11.2024 - 13:49
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        Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru defnedildi
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        Karabük'te hayatını kaybeden polis memuru toprağa verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Haber Merkezi Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ömer Gitmez için Safranbolu Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

        Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Gitmez'in cenazesi ilçedeki aile mezarlığına defnedildi.

        Törene, Gitmez'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Yavuz, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, kurum müdürleri, mesai arkadaşlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Önceki gün evinde fenalaşan 45 yaşındaki 2 çocuk babası Gitmez, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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