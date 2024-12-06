Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı

        Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 11:49 Güncelleme: 06.12.2024 - 11:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te Metin Türker mezarı başında anıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor Başkanlığı yapan Metin Türker, ölümünün 27. yılında mezarı başında anıldı.

        Geçirdiği rahatsızlık sonucu 6 Aralık 1997'de yaşamını yitiren Türker için Öğlebeli Mahallesi'ndeki anıt mezarının başında anma töreni düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim ve dua okunan törende, aile yakınlarını yanı sıra Vali Yardımcısı Erol Özkan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Genel Müdürü Dursun Ali Yaşacan, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Çapraz, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, KARDEMİR işçileri ve sendika üyeleri Türker'in mezarına karanfil bıraktı.

        Özçelik-İş Sendikası Karabük Şube Başkanı Yılmaz, yaptığı konuşmada, Metin Türker'in ömrünü işçi ve emekçiye adadığını söyledi.

        Türker'in isminin Türkiye sendikal hareketine yazıldığını belirten Yılmaz, "İyi bir sendikacı ve işçi lideriydi. Aynı zamanda Metin Türker bacaların tütmesi uğruna verdiği mücadeleyle Karabük'te efsaneleşmiş, ismini unutulmazlar arasına yazdırmış büyük bir toplum lideriydi. Biz bugün o mücadelenin sayesinde ayakta kalan fabrikada çalışmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        İkinci el alım satımına belge zorunluluğu
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        Melek İpek davasında Yargıtay son noktayı koydu!
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Hama'da son durum nedir?
        Hama'da son durum nedir?
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Narin Güran cinayetinde mütalaa açıklandı!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2023’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        Yaşlı adamın parçalara ayırmıştı! İşte vahşete istenen ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        İstanbul'da şüpheli ölüm!
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Ünlü moda devi kapanıyor
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Okul kıyafeti yönetmeliğinde değişiklik
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Çiğ köftecideki sapık tutuklandı!
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Zeytinyağı, peynir, pekmez ve sucukta sahtecilik
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Galatasaray'dan TFF'ye istifa çağrısı!
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?
        Işıklar Enerji'de neler oluyor?

        Benzer Haberler

        Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil, duvar ve direğe çarptı: 3 yaralı
        Ehliyetsiz gencin kullandığı otomobil, duvar ve direğe çarptı: 3 yaralı
        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi y...
        Karabük'te ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil direğe çarptı, 3 kişi y...
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'te "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Karabük'te "Fermuar Sistemi İle Yaşama Yol Ver" kampanyası tanıtıldı
        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek
        Karabük Üniversitesinin projesi TÜBİTAK tarafından desteklenecek