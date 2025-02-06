Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı

        Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde tanık oldukları olayları ve hayatlarına dokundukları insanları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 19:56 Güncelleme: 06.02.2025 - 20:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi 6 Şubat depremlerinde yaşadıklarını anlattı
        ABONE OL

        Karabük Üniversitesi kurtarma ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde tanık oldukları olayları ve hayatlarına dokundukları insanları anlattı.

        Karabük Üniversitesi çalışanı makine mühendisi İsmail Köse, gazetecilere, Kahramanmaraşlı olduğunu, depremden aynı gece kendisini bir hemşerisinin aramasıyla haberdar olduğunu söyledi.

        Annesi-babası ve yakınlarını merak ettiğini belirten Köse, "Ailemi aradığımda hepsinin durumunun iyi olduğunu öğrendim. Çok büyük bir yıkım olduğunu söylediler. Bölgeye gitmek ve depremzedelere yardım etmek istedik. Hazırlık süreci başladı. Özellikle teknik ekipmanları kullanabilen, bakım onarımdaki arkadaşlarla iletişime geçerek arkadaşlardan bir ekip oluşturduk. Kahramanmaraş'a gittik." dedi.

        Köse, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde çalıştıklarını hatırlatarak, "Orada gece karanlıkta enkazdan bir kız çocuğunu ölü çıkardık. Depremin 110'uncu saatinde ise Halil Korkmaz isimli ağabeyimizi sağ çıkardık." diye konuştu.

        Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli işçi Yusuf Civelekoğlu da Ebrar Sitesi'ne ulaştıklarında can pazarının yaşandığını gördüklerini söyledi.

        Her taraftan çığlıkların yükseldiğini ifade eden Civelekoğlu, şunları kaydetti:

        "Her taraf toz dumandı. Şehrin silüeti belli olmuyordu. Gerçekten çok acı bir durumdu. 14-16 yaşlarında 2 kız çocuğu tam kaçmaya yakın dış kapının ağzında enkaz altında kalmışlar. Onları çıkardığımızda hiçbir yaraları yoktu. Kontrol edildi. Maalesef öldükleri belirlendi. Boyunları kırılmış. Maalesef 80'e yakın cenaze çıkardık. Sadece 1 kişiyi sağ çıkardık. Depremin ardından milletçe varımızı yoğumuzu verdik."

        Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında teknisyen olarak görev yapan Emrullah Bingöl de bölgeye vardıklarında insanların acıları ve feryat figanlarıyla karşılaştıklarını dile getirdi.

        O psikolojinin çok farklı olduğunu vurgulayan Bingöl, "İnsanlar bizden hep bir umut bekliyordu. 'Canlarımız var onları kurtarın, bize yardım edin' diyorlardı. Depremin 110'uncu saatinde bir mucize ile Halil amcayı kurtardık. Çok farklı bir duyguydu. Biz Halil amcaya ulaştığımızda elimizi öyle bir sımsıkı tutmuştu ki sanki onun elini bıraksak tekrardan boşluğa düşecek gibiydi." ifadesini kullandı.

        Bingöl, sabah 7 buçukta kalkıp gece 12'ye kadar çalıştıklarını ifade ederek, "Canla başla ekipce çalışıyorduk. Amacımız depremzedelere destek verebilmek, yardım edebilmekti. Onlara umut olmak istiyorduk. Oraya gönderilen yardımları gördükçe büyük bir millet olduğumuzu söyledik." dedi.

        Karabük Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında görevli işçi Ahmet Daşlık da enkaza girdikleri 20 dakikada cenaze çıkarmaya başladıklarını söyledi.

        Her yerde cenaze olduğunu belirten Daşlık, "Çok büyük acılar vardı. Unutamadığım anılardan bir tanesi hamile kadınla kocası idi. Birbirlerine sarılmışlardı. Orada ağlamıştım." ifadelerini kullandı.

        Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık da depremlerde hayatını kaybeden kişilere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, "Rabbim milletimizi, ülkemizi ve insanlığı, her türlü afetlerden ve kötülüklerden korusun." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adıyaman'da
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Trump: İsrail Gazze'yi ABD'ye teslim edecek
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        Eleştirilerin odağındaki isim Arda Güler!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        19 kent için kar, yağmur ve fırtına uyarısı!
        Dönerim Amir'im!
        Dönerim Amir'im!
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        6 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Galatasaray kupada farklı kazandı!
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Gürsoy Yalçın son yolculuğuna uğurlandı
        Şartlı tahliye
        Şartlı tahliye
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Santori'den binlerce kişi ayrıldı
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        Trump'ın 'istifa teklifini' 40 bin kişi kabul etti
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        MSB'den teğmenlerle ilgili açıklama!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        "Müziğimin tedavi edici etkisi var"
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        Ferdi Tayfur'un vasiyetinde geçen isimler
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"

        Benzer Haberler

        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen muc...
        Enkazdan 110 saat sonra kurtardığı depremzedeyle telefonda görüştü: Sen muc...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Kahramanmaraşlı depremzede kendisini 110 saat sonra enkazdan kurtaran görev...
        Kahramanmaraşlı depremzede kendisini 110 saat sonra enkazdan kurtaran görev...
        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan ed...
        Milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç'tan Hadrianopolis'in ören yeri ilan ed...
        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi
        Hadrianopolis Antik Kenti ören yeri ilan edildi