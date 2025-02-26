Karabük'ten kısa kısa
Karabük Belediyesi ramazan ayı öncesi cami temizlik çalışmalarına başladı.
Karabük Belediyesi ramazan ayı öncesi cami temizlik çalışmalarına başladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki camilerde halı yıkama, toz alma, dezenfekte etme ve genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Hemşerilerimizin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyoruz. Camilerimiz, manevi hayatımızın merkezinde yer alan önemli mekanlardır. Vatandaşlarımızın ramazan boyunca temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayının ruhuna uygun şehrimizin her köşesinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Ekipler belirlenen program çerçevesinde camilerin yanı sıra mescitlerde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirecek.
Ramazan ayı boyunca halkın ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek.
- İŞKUR Gençlik Programına Karabük'ten 4 bin 331 öğrenci başvurdu
Öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programına Karabük'ten 6 günde 4 bin 331 öğrenci başvurdu.
AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, programın 3 Mart’ta başlayacağını belirtti.
Salt, 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan programda öğrencilerin, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi pek çok alanda görev alabileceğini kaydetti.
Programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödeme yapıldığını aktaran Salt, ayrıca öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından karşılandığını ifade etti.
Öğrencilerin haftada en az 1, en fazla 3 gün programa katılabildiğini belirten Salt, bir öğrencinin en fazla 140 gün programdan faydalanabileceğini bildirdi.
- Hindistan'ın RK Üniversitesi akademisyeni KBÜ'de akademik faaliyetlerde bulundu
Hindistanlı akademisyen Prof. Dr. Amit M. Lathigara, Erasmus+ kapsamında Karabük Üniversitesinde (KBÜ) derslere katıldı ve seminer verdi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hindistan RK Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amit M. Lathigara, Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesinin konuğu oldu.
Prof. Dr. Lathigara, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde derslere katılarak öğrencilere bilgisayar ağları, IP, DNS ve internet konularında bilgiler aktardı.
Ayrıca Mühendislik Fakültesinde "Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı" konulu bir seminer verdi.
Ziyaret süresince akademik ve kurumsal işbirliği fırsatları da değerlendirildi.
- KBÜ'de "Karabük Üniversitesi 2024 Yılı Akademik Teşvik Listesi" açılışı gerçekleştirildi
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Karabük Üniversitesi 2024 Yılı Akademik Teşvik Listesi" açılışı, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık tarafından düzenlenen törenle gerçekleştirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırışık, akademik teşvikte yaşadıkları en önemli gelişmenin, teşvik alan akademisyen sayısında ciddi artış olması olduğunu belirtti.
Patentler, projeler, sosyal etkinlikler ve eğitimdeki başarılarının önemli olduğunu vurgulayan Kırışık, "Ancak akademik teşvik bizim için önemli bir ölçüt. Üniversitemizin akademik gelişimine hep birlikte tanıklık ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu yıl akademik teşvik birincisinin 87,2 puan ile Doç. Dr. Mustafa Polat olduğunu açıklayan Kırışık, akademik teşvik panosunun açılışını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.
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