Karabük'ten kısa kısa

Karabük Belediyesi ramazan ayı öncesi cami temizlik çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki camilerde halı yıkama, toz alma, dezenfekte etme ve genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, "Hemşerilerimizin ibadetlerini gönül rahatlığıyla yerine getirebilmeleri için camilerimizde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyoruz. Camilerimiz, manevi hayatımızın merkezinde yer alan önemli mekanlardır. Vatandaşlarımızın ramazan boyunca temiz ve hijyenik ortamda ibadet etmeleri için ekiplerimiz sahada çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayının ruhuna uygun şehrimizin her köşesinde temizlik, bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Ekipler belirlenen program çerçevesinde camilerin yanı sıra mescitlerde de detaylı temizlik çalışmaları gerçekleştirecek.

Ramazan ayı boyunca halkın ortak kullanım alanlarında hijyen standartlarını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek.

- İŞKUR Gençlik Programına Karabük'ten 4 bin 331 öğrenci başvurdu

Öğrencilerin iş deneyimi kazanmasına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen İŞKUR Gençlik Programına Karabük'ten 6 günde 4 bin 331 öğrenci başvurdu.

AK Parti Karabük İl Başkanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Ferhat Salt, programın 3 Mart’ta başlayacağını belirtti.

Salt, 4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan programda öğrencilerin, AR-GE faaliyetleri, laboratuvar çalışmaları, akademik ve bilimsel projelerin desteklenmesi, kampüs bilgi sistemleri ve teknolojik altyapının desteklenmesi, kütüphane faaliyetlerinin desteklenmesi, geri dönüşüm, sportif ve kültürel etkinlikler, biyolojik çeşitliliğin korunması, sağlık ve rehberlik merkezi faaliyetlerinin desteklenmesi gibi pek çok alanda görev alabileceğini kaydetti.

Programa katılan öğrencilere günlük 1083 lira ödeme yapıldığını aktaran Salt, ayrıca öğrencilerin genel sağlık sigortası ve iş kazası/meslek hastalığı sigortasının da İŞKUR tarafından karşılandığını ifade etti.