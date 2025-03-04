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        Karabük'te çatı yangını söndürüldü

        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:16 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:16
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        Karabük'te çatı yangını söndürüldü
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        Karabük'ün Eskipazar ilçesinde çıkan çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yamanlar Mahallesi'nde 3 katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark eden bina sakinleri dışarı çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Galeri
        Galeri

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