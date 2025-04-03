Sanatçı Uğur Işılak, Karabük'te konser verdi

Sanatçı Uğur Işılak, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının (KARDEMİR) temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 88. yıl dönümü kapsamında konser verdi.

Ömer Lütfü Özaytaç Caddesi'nde düzenlenen konsere, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Işılak'ın türküleriyle keyifli dakikalar yaşayan vatandaşlar, zaman zaman eserlere eşlik etti.

Konserde Işılak, halk ozanı Aşık Veysel'in "Dostlar Beni Hatırlasın" şiirine cevap şeklinde kendi yazdığı "Dostlar seni unutmadı" şiiri ile Veysel'in "Kara Toprak" adlı türküsünü de seslendirdi.

Programın sonunda Işılak'a, Başkan Çetinkaya tarafından çiçek takdim edildi.