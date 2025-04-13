Karabük'te ineği doğum yaparken zorlanan kişinin yardımına ekipler yetişti
Karabük'ün Eflani ilçesinde ineği doğum yaparken zorlanan kişinin yardımına ekipler yetişti.
Karabük'ün Eflani ilçesinde ineği doğum yaparken zorlanan kişinin yardımına ekipler yetişti.
Bağlıca köyünde hayvancılıkla uğraşan bir kişinin ineği doğum yapacağı sırada zorlandı.
Kar yağışı sonrası köy yolunun kapanması nedeniyle İl Özel İdare ekiplerine haber verildi.
Ekipler pikap araçla doğuma yardım edecek kişiyi köye getirdi.
Gelen kişinin yardımıyla inek doğum yaptırıldı.
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