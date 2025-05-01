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        Karabük'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Karabük'te 6 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 19:45
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        Karabük'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Karabük'te 6 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.

        Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'ndeki 6 katlı binanın havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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