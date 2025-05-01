Karabük'te 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Karabük'te 6 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.
Karabük'te 6 katlı apartmanın havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.
Kurtuluş Mahallesi Şehit Yılmaz Korkut Caddesi'ndeki 6 katlı binanın havalandırma boşluğunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu.
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