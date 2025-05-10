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        Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 19:05 Güncelleme: 10.05.2025 - 19:05
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        Karabük'te bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması kamerada
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir otomobilin park halindeki otomobile çarpması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Emek Mahallesi'nde park halindeki otomobile, sürücüsünün kontrolünden çıkan başka bir otomobil çarptı.

        Bu sırada diz çökerek park halindeki otomobilinin ön tamponunda işlem yapan kişi yere düşerek araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Otomobilin çarpması ve araçların altında kalmaktan kurtulan kişi, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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