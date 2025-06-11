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        Karabük'te burunlu engerek görüldü

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürüyüşe çıkan bir kişi, burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 15:45 Güncelleme: 11.06.2025 - 15:45
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        Karabük'te burunlu engerek görüldü
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        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yürüyüşe çıkan bir kişi, burunlu engereği doğal ortamında görüntüledi.

        Düzce köyü yakınlarında yürüyüşe çıkan bir kişi, karşılaştığı yılanın görüntüsünü cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        İncelemede, görüntülenen yılanın bodur bitkilerle örtülü kuru ve taşlık biyotoplarda yaşayan, hareketleri yavaş ve zehirli bir tür olan burunlu engerek olduğu tespit edildi.

        Burunlu engereğin Türkiye'nin kuzey kısımlarında dağılış gösterdiği, Avrupa'da en çok zehirlenme vakası üreten türlerden biri olduğu, zehrinin insan için tehlikeli olduğu ancak rahatsız edilmedikçe ve kendini tehlike altında hissetmedikçe saldırı davranışı göstermediği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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