Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

        Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 00:56 Güncelleme: 17.06.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bostancı köyü Karagözoğlu Mahallesi'nde Hüsnü Önder'e ait 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Eflani Belediye Başkanı Hüsnü Akın da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        İran ve İsrail arasındaki çatışmada son durum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Trump: İran çok geç olmadan masaya oturmalı
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        Yeni ekonomi paketi TBMM'de
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Dilan Polat’ın korumasına silahlı saldırı
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        Serdal Adalı duyurdu: Beşiktaş'a dev gelir!
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        ÖTV'de kapsamlı değişiklik yolda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Trump'tan 499 dolarlık telefon atağı!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        Kyle Walker, Fenerbahçe'ye yakın!
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        Çığır açacak! Düşünceyi metne döken yapay zeka modeli geliştirildi
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        Yeni Papa için bir ilk
        Yeni Papa için bir ilk
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Elçin Sangu hakkında suç duyurusu
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Konuta erişimi yüzde 40 artıracak formül
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)
        Türk erkeğinin Vogue sınavı (Hayır, dergi değil)

        Benzer Haberler

        ATV'den düşen çocuk yaralandı, sürücü kaçtı; kaza kamerada
        ATV'den düşen çocuk yaralandı, sürücü kaçtı; kaza kamerada
        Karabük'te kaza yapan ATV'deki çocuk yaralandı
        Karabük'te kaza yapan ATV'deki çocuk yaralandı
        Karabük'te köy yollarına sıcak asfalt serimi sürüyor
        Karabük'te köy yollarına sıcak asfalt serimi sürüyor
        Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
        Yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Karabük'te yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği
        Karabük Üniversitesi PARTECH Hyperloop Takımı'ndan Türkiye birinciliği