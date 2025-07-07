Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Karabük Haberleri

        Karabük'te nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" yaralı olarak bulundu

        Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 19:40 Güncelleme: 07.07.2025 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karabük'te nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" yaralı olarak bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Karabük'ün Eflani ilçesinde nesli tehlike altında bulunan "Bayağı Balaban" kuşu yaralı halde bulundu.

        Başiğdir köyünde yaşayan Özlem Ün tarafından kanadı kırık halde bulunan Bayağı Balaban cinsi kuş, Eflani Orman İşletme Müdürlüğüne teslim edildi.

        Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ve işletme şefi Fatma Esen tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayağı Balaban kuşu, tedavisi için Eflani Belediyesi veteriner hekimi Zerrin Yılmaz'a teslim edildi.

        Tedavisinin ardından kuş doğaya salınacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Putin sabah görevden aldı, öğlen ölü bulundu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Metrobüs alevlere teslim oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        "Japonya ve Güney Kore'ye %25 vergi"
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        MSB kahreden haberi duyurdu! Şehit sayısı 12'ye yükseldi
        Gedson'a bir talip daha!
        Gedson'a bir talip daha!
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Zeydan Karalar'ın ifadesi ortaya çıktı
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Pezeşkiyan: İsrail bana suikast girişiminde bulundu
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Ayşe Barım ilk kez hakim karşısına çıktı
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Türkiye'nin tanıtımına devam
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Rekorlar haftası! En sıcak gün ve en sert düşüş
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Dursun Özbek mesaiye başlıyor!
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ilk duruşma
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Hakan'ın '12 milyon Euro' rahatsızlığı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        Gabriel Sara'dan Alex itirafı: Kalbim küt küt attı!
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        "Nedeni hamile kalmam değil"
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Texas'taki felakette can kaybı artıyor!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        Fenerbahçe Skriniar transferi için PSG ile anlaştı!
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        En büyük 4'üncü pazarı Türkiye oldu
        İSO İkinci 500 açıklandı
        İSO İkinci 500 açıklandı

        Benzer Haberler

        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerad...
        Çınar ağacının kırılan dalının altında kalan öğretmenin öldüğü olay kamerad...
        Karabük'ten kısa kısa
        Karabük'ten kısa kısa
        Kocaeli'de çınar ağacından kopan dalın altında kalan öğretmen memleketi Kar...
        Kocaeli'de çınar ağacından kopan dalın altında kalan öğretmen memleketi Kar...
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük'te otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, belediye hizmetlerini değerlendirdi
        Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya, belediye hizmetlerini değerlendirdi
        Karabük'te bahçeye giren panelvandaki 2 kişi yaralandı
        Karabük'te bahçeye giren panelvandaki 2 kişi yaralandı