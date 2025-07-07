Karabük'te nesli tehlike altında olan "Bayağı Balaban" yaralı olarak bulundu

Eflani Orman İşletme Müdürü Bilal Eyüboğlu ve işletme şefi Fatma Esen tarafından ilk müdahalesi yapılan Bayağı Balaban kuşu, tedavisi için Eflani Belediyesi veteriner hekimi Zerrin Yılmaz'a teslim edildi.

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