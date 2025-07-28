GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Karabük'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Karabük'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
- Valilikten açıklama
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Kahyalar köyü Pirinçlik mevkisinde saat 18.06'da yangın çıktığı belirtildi.
Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelerin itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir A.Ş., AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet, çevre illerden gelen ekipler ve gönüllülerden ilgili kurumların desteğiyle 4 helikopter, 116 araç, çok sayıda iş makinesi ve personelle alevlere müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Sahadaki ekiplerimizin yangına müdahalesi aralıksız sürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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