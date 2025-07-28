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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Karabük'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 20:18 Güncelleme: 28.07.2025 - 20:18
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        GÜNCELLEME - Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Karabük'te çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.

        Merkeze bağlı Kahyalar köyündeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

        Bölgeye çok sayıda orman işletme ve itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        - Valilikten açıklama

        Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada da Kahyalar köyü Pirinçlik mevkisinde saat 18.06'da yangın çıktığı belirtildi.

        Orman İşletme Müdürlükleri, belediyelerin itfaiye araçları, İl Özel İdaresi, DSİ, Kardemir A.Ş., AFAD, Karayolları, Jandarma, Emniyet, çevre illerden gelen ekipler ve gönüllülerden ilgili kurumların desteğiyle 4 helikopter, 116 araç, çok sayıda iş makinesi ve personelle alevlere müdahale edildiği aktarılan açıklamada, "Sahadaki ekiplerimizin yangına müdahalesi aralıksız sürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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