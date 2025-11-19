Habertürk
        Karabük Haberleri

        Karabük'te "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" semineri düzenlendi

        Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

        19.11.2025 - 16:54
        Karabük'te "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" semineri düzenlendi
        –Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

        Cumhuriyet Anadolu Lisesi velilerine yönelik olarak Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, dijital çağda çocukların karşılaştığı riskler ve ailelerin dijital okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

        Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) öncülüğünde yürütülen toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen seminerde konuşan Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu, dijital neslin teknolojiyle kurduğu güçlü ilişkiye dikkati çekerek, ebeveynlerin dijital dünyanın değişen dinamiklerini anlamasının önemini vurguladı.

        Eroğlu, "dijital ebeveynlik" kavramının önemini ifade ederek, ailelerin yasaklayıcı tutumlar yerine çocuklarıyla dijital dünyayı keşfetmelerini ve bilinçli rehberlik sunmalarını önerdi.

        Ayrıca aile içi dijital sözleşmeler, ekran süresi yönetimi, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya mahremiyeti gibi başlıklarda velilere öneriler verildi.

        Etkinliğe, Cumhuriyet Anadolu Lisesi yönetimi, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Karabük Üniversitesi Dijital Şiddet ile Mücadele Kulübü üyesi öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

