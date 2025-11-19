Karabük'te "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" semineri düzenlendi

–Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilim İletişimi Ofisi tarafından "Dijital Nesil ve Aile Dinamikleri" konulu bilgilendirme semineri düzenlendi.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi velilerine yönelik olarak Karabük İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, dijital çağda çocukların karşılaştığı riskler ve ailelerin dijital okuryazarlığının artırılması hedeflendi.

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) öncülüğünde yürütülen toplumsal farkındalık çalışmaları kapsamında düzenlenen seminerde konuşan Öğr. Gör. Dr. Hülya Özçağlar Eroğlu, dijital neslin teknolojiyle kurduğu güçlü ilişkiye dikkati çekerek, ebeveynlerin dijital dünyanın değişen dinamiklerini anlamasının önemini vurguladı.

Eroğlu, "dijital ebeveynlik" kavramının önemini ifade ederek, ailelerin yasaklayıcı tutumlar yerine çocuklarıyla dijital dünyayı keşfetmelerini ve bilinçli rehberlik sunmalarını önerdi.

Ayrıca aile içi dijital sözleşmeler, ekran süresi yönetimi, güvenli internet kullanımı ve sosyal medya mahremiyeti gibi başlıklarda velilere öneriler verildi.