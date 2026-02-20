Karabük'te uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Karabük'te düzenlenen 2 uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Kent merkezinde düzenlenen iki operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 54 sentetik ecza hap, 8 farklı ebatlarda sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 200 lira ele geçirildi.
Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
