KARDEMİR 66 Milyon TL’lik çevre yatırımlarının açılışını yaptı

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) 66 milyon TL değerinde iki önemli çevre yatırımının açılışı gerçekleştirdi.

KARDEMİR, 2.Etap Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi Artırım Yatırımı ve Yüksek Fırın Toz Toplama Sistemlerinin açılışını düzenlendiği törenle gerçekleştirdi. 66 Milyon TL değerindeki yatırımların açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan ve yönetim kurulu üyeleri ile işçiler katıldı.

Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR’in Karabük’ün varlık sebebi olduğunu belirterek, “150 milyon dolar kadar bir harcama yapılmış. Gerçekten büyük bir rakamlar. İnşallah bundan sonraki süreçte 50 milyonluk yatırımın yapılmasıyla çevre izni belgesini de almış olacak” dedi.



“ Gerçekten yeşil bir KARDEMİR olacak”

Şehrin değişik yerlerinde 5 tane ölçüm cihazı olduğunu ifade eden Gürel, “Aynı zamanda seyyar ölçüm cihazı ile şehrin değişik yerlerinde kirleticileri tespit etmek adına çalışmalar yapıldı. Onlarla beraber değerlendirmekteyiz. İlk kez KARDEMİR çevre izin belgesi müracaatında bulundu. Bu çok önemliydi. İlk kez bir çevre mühendisi çalıştırılırken, çevre müdürlüğü de kuruldu. İnşallah bu süreçten sonra yapılan yatırımları da devreye sokabilirsek burası gerçekten yeşil bir bir fabrika olacak. Zaten çok büyük yatırımlar yaptınız bunlar basit yatırımlar değil. Hem içinde bulunduğumuz yıldaki bir takım küresel sıkıntılar dan kaynaklı sorunlarla başa çıkarken hem de bu yatırımları yapıyorsunuz. Bu aslında güzel de bir şey ve bu tesislerin ne kadar önemli bir işletme olduğunu göstermekte. Önümüzdeki süreçte hem üretiminizi zaten 3.5 milyon tona yaklaştınız bu duruma getirdiniz. Bunları yaparken de diğer taraftan çevre yatırımları son çeyreğe girdik. Onları da tamamlayarak ilimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilirsek hepimiz için iyi olacak” diye konuştu.

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, çevre konusunun her zaman yönetim tarafından en önemli ve öncelikli konuları arasında yer aldığını kaydederek şunları söyledi: “Bu konuda samimi bir gayretin içerisinde olduk. Bir taraftan büyüme odaklı yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan hem çevre, hem de sosyal sorumluluk projelerimizi eş zamanlı sürdürmeye çalıştık. Hiç şüphesiz ki, bu yatırımların hiç biri, diğerinden daha az önemli değildi. Bir taraftan ölçek ekonomisine uygun büyümek zorundaydık. Diğer yandan ürün çeşitliliğimizi genişletmek. Her geçen gün zorlaşan rekabet piyasasında bu bizim için vazgeçilmezdi.

Çok şükür bugün, hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak belli seviyeye geldi. Daha da yapacağımız önemli işler var. Fabrikanın sürdürülebilir başarıları için planladığımız yatırımları tamamlamak zorundayız.”



“200 Milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız”

Demir çelik sektörünün küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalara en sert tepkiyi veren sektörlerin başında geldiğini de ifade eden Yolbulan, “2019 yılı da, demir çelik sektörünün en zorlu yıllarından biriydi. Buna rağmen, ne büyüme odaklı yatırımlarımızdan geri durduk, ne de çevre ve sosyal sorumluluk yatırımlarımızı öteledik. Kaynaklarımızı olabildiğince optimum düzeyde kullanmaya, üretimden yatırıma, çevreden, çalışan eğitimine kadar tüm faaliyetlerimizi dengeli bir şekilde sürdürmeye gayret ettik. Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu ifade etmek isterim; 3 etap olarak adlandırdığımız çevre yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde hızla tamamlıyor olacağız. Böylelikle toplamda 200 Milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız. Bu bizim, hem hayat bulduğumuz Karabük’e, hem de ülkemize karşı sorumluluğumuz. Tüm Karabük kamuoyunun bu samimi gayretimize inanmasını istiyoruz. Burası artık çevre lisansını hak etmiştir. Bunun için gerekli müracaatlarımızı da yaptık. Yakın gelecekte lisansımızında verileceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.



Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ise, yapılan iki çevre yatırımının açılışının toplumsal beklentilerin karşılanması adına önemli ve değerli olduğunu söyledi.

Soykan, 3 etap halinde ele alınan çevre yatırımları hakkında bilgi vererek “20062016 yılları arasında; emisyon, atık su ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik toplam yatırım tutarı 100 milyon doları bulan ve 30 adet farklı yatırımdan oluşan 1. etap çevre yatırımlarını tamamladık. Çevre mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak 20162019 yılları arasında 50 Milyon dolar tutarında 2. etap çevre yatırımlarımızı yaptık. 2019 yılını ise şirketimiz için Çevre Yatırım yılı ilan ettik. Bu kapsamda da üçüncü ve son etap yatırımlarımızı başlattık. Yönetim Kurulumuzun Nisan ayında aldığı kararla 50 milyon dolarlık son etap yatırımlarına başladık. Gerek Çevre İl Müdürlüğümüzün gerekse Çevre Bakanlığımızın da fabrikalarımızı incelemelerinin ardından verdiği ödevler noktasında da bir çok yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Şuanda içinde bulunduğumuz bu tesis Sıvı Çelik üretimi sırasında oluşan endüstriyel nitelikli atık suları içerisindeki kirleticilerinden arıtılmasından sonra dereye deşarjını sağlayan bir tesis. Biz bunun kapasitesini iki katına çıkarmış olduk. Teknolojisini yenilemiş olduk. Bu tesis için yaklaşık 11 milyon TL harcadık” dedi.

Önemli olan başka bir yatırımında yüksek fırınlar tarafında olan toz toplama yatırımları olduğunu da vurgulayan Soykan, “Onları da tamamladık. Yurt dışı tedarikçimizle yaşadığımız sorun nedeniyle geciktik ama onları da yıl sonu itibariyle bitirdik. Oraya da 56 milyon TL harcama yaptık. Bugün iki açılışta da 66 Milyon TL gibi bir yatırımı demir çelik sektörünün krizde olduğu bu yılda gerçekleştirmiştik olduk” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından yapılan dua ile iki tesisin açılışı Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

KARABÜK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:34

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