KARDEMİR 66 Milyon TL’lik çevre yatırımlarının açılışını yaptı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

KARDEMİR 66 Milyon TL’lik çevre yatırımlarının açılışını yaptı

İHA

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) 66 milyon TL değerinde iki önemli çevre yatırımının açılışı gerçekleştirdi.

KARDEMİR 66 Milyon TL’lik çevre yatırımlarının açılışını yaptı

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları AŞ. (KARDEMİR) 66 milyon TL değerinde iki önemli çevre yatırımının açılışı gerçekleştirdi.
KARDEMİR, 2.Etap Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi Artırım Yatırımı ve Yüksek Fırın Toz Toplama Sistemlerinin açılışını düzenlendiği törenle gerçekleştirdi. 66 Milyon TL değerindeki yatırımların açılışına Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Ömer Faruk Öz, Genel Müdür Dr. Hüseyin Soykan ve yönetim kurulu üyeleri ile işçiler katıldı.
Açılışta konuşan Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR’in Karabük’ün varlık sebebi olduğunu belirterek, “150 milyon dolar kadar bir harcama yapılmış. Gerçekten büyük bir rakamlar. İnşallah bundan sonraki süreçte 50 milyonluk yatırımın yapılmasıyla çevre izni belgesini de almış olacak” dedi.

“ Gerçekten yeşil bir KARDEMİR olacak”
Şehrin değişik yerlerinde 5 tane ölçüm cihazı olduğunu ifade eden Gürel, “Aynı zamanda seyyar ölçüm cihazı ile şehrin değişik yerlerinde kirleticileri tespit etmek adına çalışmalar yapıldı. Onlarla beraber değerlendirmekteyiz. İlk kez KARDEMİR çevre izin belgesi müracaatında bulundu. Bu çok önemliydi. İlk kez bir çevre mühendisi çalıştırılırken, çevre müdürlüğü de kuruldu. İnşallah bu süreçten sonra yapılan yatırımları da devreye sokabilirsek burası gerçekten yeşil bir bir fabrika olacak. Zaten çok büyük yatırımlar yaptınız bunlar basit yatırımlar değil. Hem içinde bulunduğumuz yıldaki bir takım küresel sıkıntılar dan kaynaklı sorunlarla başa çıkarken hem de bu yatırımları yapıyorsunuz. Bu aslında güzel de bir şey ve bu tesislerin ne kadar önemli bir işletme olduğunu göstermekte. Önümüzdeki süreçte hem üretiminizi zaten 3.5 milyon tona yaklaştınız bu duruma getirdiniz. Bunları yaparken de diğer taraftan çevre yatırımları son çeyreğe girdik. Onları da tamamlayarak ilimizi daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilirsek hepimiz için iyi olacak” diye konuştu.
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, çevre konusunun her zaman yönetim tarafından en önemli ve öncelikli konuları arasında yer aldığını kaydederek şunları söyledi: “Bu konuda samimi bir gayretin içerisinde olduk. Bir taraftan büyüme odaklı yatırımlarımızı sürdürürken, diğer yandan hem çevre, hem de sosyal sorumluluk projelerimizi eş zamanlı sürdürmeye çalıştık. Hiç şüphesiz ki, bu yatırımların hiç biri, diğerinden daha az önemli değildi. Bir taraftan ölçek ekonomisine uygun büyümek zorundaydık. Diğer yandan ürün çeşitliliğimizi genişletmek. Her geçen gün zorlaşan rekabet piyasasında bu bizim için vazgeçilmezdi.
Çok şükür bugün, hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak belli seviyeye geldi. Daha da yapacağımız önemli işler var. Fabrikanın sürdürülebilir başarıları için planladığımız yatırımları tamamlamak zorundayız.”

“200 Milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız”
Demir çelik sektörünün küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalara en sert tepkiyi veren sektörlerin başında geldiğini de ifade eden Yolbulan, “2019 yılı da, demir çelik sektörünün en zorlu yıllarından biriydi. Buna rağmen, ne büyüme odaklı yatırımlarımızdan geri durduk, ne de çevre ve sosyal sorumluluk yatırımlarımızı öteledik. Kaynaklarımızı olabildiğince optimum düzeyde kullanmaya, üretimden yatırıma, çevreden, çalışan eğitimine kadar tüm faaliyetlerimizi dengeli bir şekilde sürdürmeye gayret ettik. Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu ifade etmek isterim; 3 etap olarak adlandırdığımız çevre yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde hızla tamamlıyor olacağız. Böylelikle toplamda 200 Milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız. Bu bizim, hem hayat bulduğumuz Karabük’e, hem de ülkemize karşı sorumluluğumuz. Tüm Karabük kamuoyunun bu samimi gayretimize inanmasını istiyoruz. Burası artık çevre lisansını hak etmiştir. Bunun için gerekli müracaatlarımızı da yaptık. Yakın gelecekte lisansımızında verileceğine inanıyorum” ifadelerine yer verdi.

Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan ise, yapılan iki çevre yatırımının açılışının toplumsal beklentilerin karşılanması adına önemli ve değerli olduğunu söyledi.
Soykan, 3 etap halinde ele alınan çevre yatırımları hakkında bilgi vererek “20062016 yılları arasında; emisyon, atık su ve atık yönetiminin iyileştirilmesine yönelik toplam yatırım tutarı 100 milyon doları bulan ve 30 adet farklı yatırımdan oluşan 1. etap çevre yatırımlarını tamamladık. Çevre mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak 20162019 yılları arasında 50 Milyon dolar tutarında 2. etap çevre yatırımlarımızı yaptık. 2019 yılını ise şirketimiz için Çevre Yatırım yılı ilan ettik. Bu kapsamda da üçüncü ve son etap yatırımlarımızı başlattık. Yönetim Kurulumuzun Nisan ayında aldığı kararla 50 milyon dolarlık son etap yatırımlarına başladık. Gerek Çevre İl Müdürlüğümüzün gerekse Çevre Bakanlığımızın da fabrikalarımızı incelemelerinin ardından verdiği ödevler noktasında da bir çok yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Şuanda içinde bulunduğumuz bu tesis Sıvı Çelik üretimi sırasında oluşan endüstriyel nitelikli atık suları içerisindeki kirleticilerinden arıtılmasından sonra dereye deşarjını sağlayan bir tesis. Biz bunun kapasitesini iki katına çıkarmış olduk. Teknolojisini yenilemiş olduk. Bu tesis için yaklaşık 11 milyon TL harcadık” dedi.
Önemli olan başka bir yatırımında yüksek fırınlar tarafında olan toz toplama yatırımları olduğunu da vurgulayan Soykan, “Onları da tamamladık. Yurt dışı tedarikçimizle yaşadığımız sorun nedeniyle geciktik ama onları da yıl sonu itibariyle bitirdik. Oraya da 56 milyon TL harcama yaptık. Bugün iki açılışta da 66 Milyon TL gibi bir yatırımı demir çelik sektörünün krizde olduğu bu yılda gerçekleştirmiştik olduk” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından yapılan dua ile iki tesisin açılışı Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından yapıldı.

KARABÜK

26 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:34
  • GÜNEŞ 08:06
  • ÖĞLE 12:55
  • İKİNDİ 15:12
  • AKŞAM 17:33
  • YATSI 19:00
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
YEREL HABERLER Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
Hadrianoupolis Antik Kent´inde 1800 yıllık adak levhası bulundu
YEREL HABERLER Hadrianoupolis Antik Kent´inde 1800 yıllık adak ...
KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri
YEREL HABERLER KBÜ'de Türk Halk Müziği konseri
Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyor UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde rölöve ve restorasyon çalışmalarıyla tarihi eserler geleceğe aktarılıyor
YEREL HABERLER Ecdat yadigarları geleceğe aktarılıyor UNESCO Dünya ...
Yaşanan kaza sonrası halk otobüsleri denetimi arttı Trafik polisleri halk otobüslerinin kapılarını tek tek inceledi
YEREL HABERLER Yaşanan kaza sonrası halk otobüsleri denetimi ...
Vali Gürel'den Yolbulan'a ziyaret
YEREL HABERLER Vali Gürel'den Yolbulan'a ziyaret
Vali Gürel Cumayanı köyünde incelemede bulundu
YEREL HABERLER Vali Gürel Cumayanı köyünde incelemede bulundu
Vali Gürel aday öğretmenlerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Gürel aday öğretmenlerle bir araya geldi
Sanatçı akademisyenler "Musiki"yi hem anlattı hem seslendirdi
YEREL HABERLER Sanatçı akademisyenler "Musiki"yi hem anlattı hem ...
Öğrencilerden "Kuşlara Bir Damla Umut"
YEREL HABERLER Öğrencilerden "Kuşlara Bir Damla Umut"
Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu
YEREL HABERLER Barajda cesedi bulunan kadının kimliği belli oldu
Barajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile belirlendi
YEREL HABERLER Barajda bulunan kadının kimliği DNA testi ile ...
Karabük'te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin: “Türk kültürü ve Türk dili de geçtiği bütün coğrafyayı etkilemiş ve beslemiştir" "Türk dili dediğimiz ırmak coşkun bir sel haline gelmiştir"
YEREL HABERLER Karabük'te "Dilimiz Kimliğimizdir" konferansı TDK Başkanı Prof. ...
Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı
YEREL HABERLER Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın yaralandı
Huzurevi sakinlerine moral
YEREL HABERLER Huzurevi sakinlerine moral
Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından düştü
YEREL HABERLER Seyir halindeyken halk otobüsünün kırılan kapısından ...
Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek
YEREL HABERLER Safranbolu TSO'nun akreditasyon belgesi yenilenecek
Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar Üniversite öğrencileri Doğu Türkistan için düzenlenen konferansta izledikleri karşısında gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER Doğu Türkistan'daki zulme dayanamadılar Üniversite ...
DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı
YEREL HABERLER DÖGEP aralık ayı çalışmaları yapıldı
Karabük’te kantin denetimleri tamamlandı
YEREL HABERLER Karabük’te kantin denetimleri tamamlandı
Karabüklü 4 firmaya ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü
YEREL HABERLER Karabüklü 4 firmaya ‘İhracatın Yıldızı’ ödülü
Tarım ve Orman Müdürlüğünden değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Müdürlüğünden değerlendirme toplantısı
Safranbolu'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Safranbolu'da yılın son muhtarlar toplantısı yapıldı
Berberler ve Kuaförlerden hünerlerini sergilediler
YEREL HABERLER Berberler ve Kuaförlerden hünerlerini sergilediler

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X