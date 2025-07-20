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        Haberler Gündem Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Karabük'te trafik kazası: 2'si ağır 7 yaralı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 7 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 04:01 Güncelleme: 20.07.2025 - 04:01
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        İki otomobil çarpıştı: 2'si ağır 7 yaralı
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        M.Y.Ç. idaresindeki otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Bostanbükü Kavşağı'nda Ş.K'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

        Kazada sürücüler ile otomobillerdeki A.B.Ç, P.E.Ç. (2), B.K, C.G. ve R.K. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ş.K. ve B.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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