Karabük'te kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
Karabük Yenice'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
Karabük'ün Yenice ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.
C.D. idaresindeki kamyonet, Karabük-Yenice karayolu Satuk köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Ceylan'a (72) çarptı. Kazada Ceylan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü C.D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.