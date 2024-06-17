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        Haberler Gündem 3. Sayfa Karabük'te kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü | Son dakika haberleri

        Karabük'te kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü

        Karabük Yenice'de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 00:28 Güncelleme: 17.06.2024 - 00:28
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        Kamyonetin çarptığı yaşlı adam öldü
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        Karabük'ün Yenice ilçesinde, yolun karşısına geçmeyen çalışan kişi, kamyonetin çarpması sonucu öldü.

        C.D. idaresindeki kamyonet, Karabük-Yenice karayolu Satuk köyü yakınlarında, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Ceylan'a (72) çarptı. Kazada Ceylan ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; ambulansla Yenice Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü C.D. gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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