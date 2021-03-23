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Karabük Üniversitesi salgın sürecinde 48 bin öğrenciye çevrim içi ulaştı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir yıl önce başlatılan uzaktan eğitimle 48 bin öğrenciye 801 bin 334 saat çevrim içi ders verildi.

Karabük Üniversitesi salgın sürecinde 48 bin öğrenciye çevrim içi ulaştı
AA

KBÜ Uzaktan Eğitim ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) bünyesinde verilen uzaktan eğitimde, 287 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programda, 1223 akademik personel görev aldı.

Üniversitede, uzaktan eğitim yoluyla bir yılda 48 bin öğrenciye, 801 bin 334 saat çevrim içi ders verildi.

Öte yandan üniversitede, çevrim içi eğitimler, konferanslar, toplantılar, söyleşiler, konserler, tiyatro ve yarışmalar da düzenlendi. 30 farklı grup halinde gerçekleştirilen bu faaliyetlere yaklaşık 1500 öğrenci katıldı. Ayrıca 60 farklı sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyete de yaklaşık 75 bin öğrenci iştirak etti.

KBÜ'de, 2020-2021 akademik yılı güz döneminde uzaktan eğitime ilişkin 5 bin 473 kişinin katıldığı bir memnuniyet anketi yapıldı.

Buna göre öğrencilerin yüzde 50'si bilgisayar, yüzde 47'si akıllı telefon ve yüzde 3'ü de tablet aracılığıyla çevrim içi dersleri takip etti.

Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin yüzde 32'si teknik sorun yaşamadığını belirtti. Öğrencilerin yüzde 43'ü uzaktan eğitimle derslere devam etmek istediğini ifade ederken, yüzde 35'i yüz yüze eğitimi tercih etti. Öğrencilerin yüzde 58'i ise uzaktan eğitim hizmetinden memnun olduğunu aktardı.

- "Ölçme ve değerlendirme konusunda da önemli çalışmalar yürütüyoruz"

KBUZEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Tahir Güneşer, AA muhabirine, salgın sürecinde 800 bin saatin üzerindeki dersin çevrim içi ortamda gerçekleştiğini söyledi.

Güneşer, ölçme ve değerlendirme konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, dijital ortamda gözetmenli sınav sistemini hayata geçirdiklerini ifade etti.

Bu kapsamda 20 binden fazla sınav yapıldığını aktaran Güneşer, ayrıca sınavların güvenirliliğini de denetlediklerini, sınav kurallarına öğrencilerin uyduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Güneşer, kaliteyi artırmak için memnuniyet anketleri yaptıklarını dile getirerek, "Salgın sürecinde uzaktan eğitimlerde 1223 akademik personel görev aldı ve her dönem ortalama 8 bin derse girdiler. Güz ve bahar yarıyılında 48 bin öğrenciyle muhatap oldular. 800 bin saatten fazla da ders gerçekleşti. Öğrencilerin derslere katılım oranlarının yüzde 50'nin üstünde olduğunu görüyoruz. Bu oran bizim örgün eğitimde amfilerde ölçtüğümüz yoklama değerleriyle uyumlu. Öğrencilerimizin yüzde 58'i halihazırdaki uzaktan eğitim sisteminden memnunlar. Bu şekilde yeterli bilgiye sahip olduklarına inanıyorlar." diye konuştu.

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