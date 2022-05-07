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Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Bir zamanlar Süper Lig ve Avrupa'da mücadele etmiş ve yaşadığı ekonomik sıkıntılar sonrası çöküşe girmiş olan Karabükspor, 39 yıl sonra profesyonel liglere veda ederek Bölgesel Amatör Lig’e düştü

Karabükspor, 39 yıl sonra Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları işçileri tarafından 1969 yılında kurulan ve Türkiye'yi Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı da yakalayan Karabükspor'un, 'mavi ateşi' söndü. Türk kulüpleri arasında parmakla gösterilen takım, yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve belirsizlikler sonucu kapanmanın eşiğine gelirken, profesyonel lige de veda etti. TFF 3. Lig 3. Grup'un 25. haftasında sahasında matematiksel olarak düşmesi kesinleşen kırmızı-mavili ekip, profesyonel lige gurubunda oynadığı ve 6-1 mağlup olduğu Büyükçekmece Tepecikspor maçı ile veda etti.

TARİHTEKİ BAŞARILAR

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan KARDEMİR'de çalışan işçiler tarafından 1969 yılında kurulan Karabükspor, tarihinde bir kez Türkiye'yi 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etme şansı yakalamıştı. Süper Lig'de 10 sezon mücadele eden kırmızı-mavili ekip, 6 sezon 3. ve 2. Lig'in çeşitli gruplarında, 34 sezon 1. Lig'de mücadele etti. Anadolu’da ilk kez bir ilçe takımı olarak 1993 -1994 sezonunda 1. Lig (bugünün Süper Ligi) ile tanışan Kardemir Karabükspor aynı sezon 2. Lige düştü. 1997-1998 sezonunda yeniden Süper Lig'e yükselen kırmızı-mavili ekip, 2 sezon sonra yeniden 2. Lig'e düşmüştü. 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıkma başarısı sağlayan Karabükspor, 5 sezon boyunca bu ligde kalmayı başardı. 2013- 2014 sezonunda ligi 50 puan ile 7. sırada tamamlayan kırmızı-mavililer, tarihinde ilk kez Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil etme hakkı elde etti. 2014 -2015 sezonunda ligi 28 puanla 16. sırada tamamlayan Karabükspor, uzun aradan sonra yeniden 1. Lige geriledi. Bir sezon sonra Süper Lig'e yeniden merhaba diyen mavi ateş, 2 sezon sonra yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından önce 1. Lig’e ardından ise sırasıyla 2 ve 3. Lig’e kadar düştü. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2019-2020 sezonunu 6 puan ile ligin son sırasında tamamlanmasına rağmen dünyada yaşanan koronavirüs salgını sebebiyle küme düşme olmaması nedeniyle Karabükspor bir yıl daha aynı ligde mücadele etti. Kırmızı-mavililer, 2020-2021 sezonunu da 3 puanla son sırada tamamlayarak TFF 3. Lig'e düştü. 2021-2022 sezonunda ise TFF 3. Lig 3. Grup'ta aldığı 4 puanla Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi'ne düştü.

"39 YIL SONRA AMATÖRDE MÜCADELE EDECEK"

Kurulduğu yıllarda 1969-1970 sezonunda Türkiye 3. Ligi Beyaz Grubu'nda profesyonel liglerine ilk adımını atan Karabükspor, 1982-1983 sezonunda 2. Lig'den düşünce, 3. Lig de kaldırıldığı için amatör kümeye düştü. 1983-1984 sezonunda Zonguldak Amatör Küme 1.si ve sonra Bölge maçları sonucunda tam 34 maç hiç yenilmeden Karabüklü gençlerden oluşan kadro, son maçta Çorluspor'la 0-0 berabere kalarak şampiyon olmuş ve profesyonel liglerdeki yerini almıştı.

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