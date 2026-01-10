Habertürk
        Karabük'te 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, yangında küle döndü

        200 yıllık 2 katlı ahşap ev, yandı

        Karabük'ün Eflani ilçesinde 200 yıllık 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 10.01.2026 - 00:14
        Yangın, akşam saatlerinde Eflani'ye bağlı Hacışaban köyü Merkez Mahallesi'nde Ali Bozkurt’a ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

        200 yıllık ahşap evden yükselen alevleri fark edenlerin ihbarıyla adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler, 2 katlı ahşap evi tamamen sardı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken, tarihi ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf: DHA

