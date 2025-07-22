Karabükte orman yangını!

Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları karadan ve havadan devam ediyor.

VALİ YAVUZ İNCELEMELERDE BULUNDU

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bölgede incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Yavuz, "Yangında şu ana kadar herhangi bir can kaybımızın olmaması, herhangi bir vatandaşımızın sıkıntı yaşamaması, en büyük sevincimiz." dedi.

Yavuz, geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangın, doğu ve batı yönlü devam ediyor. 64 aracımız var, arazözlerimizle, su tankerimizle, iş makinelerimizle, helikopter destekli yangına müdahale ediliyor. Yavaş yavaş havanın kararmasıyla helikopterimiz, yakıt ikmalinden sonra artık uçuş güvenliği açısından muhtemelen ara verecek. Bu saatten sonra artık sahadaki arazözlerimizle, su tankerlerimizle, iş makinelerimizle ve 200'den fazla personelimizle yangına müdahaleye devam edeceğiz. Birinci amacımız, yerleşim yerlerine sirayet etmeden kısa sürede yeşil vatanımız olan, akciğerimiz olan, kalbimiz olan ormanlarımızı korumak ve bir an önce bu yangını söndürmek." diye konuştu.