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        Haberler Yaşam Karabük’te ormanda bulunan yavru bozayı koruma altına alındı

        Karabük’te ormanda bulunan yavru bozayı koruma altına alındı

        Karabük'ün Yenice ilçesinde ormanda yalnız halde bulunan yavru bozayı Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:30 Güncelleme: 19.03.2025 - 10:30
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        Ormanda bulunan yavru bozayı koruma altında
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        Karabük’ün Yenice ilçesinde, Karakaya Orman İşletme Şefliği'nde üretim çalışması yapan işçiler, ormanda annesi yanında olmayan bir yavru bozayı ile karşılaştı.

        İşçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

        Ormana gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, annesi yanında olmayan yavru bozayıyı teslim aldı.

        1,5 aylık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen ayı koruma altına alındı.

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        #ormanda bulunan yavru bozayı
        #Karabük
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