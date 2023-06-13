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Karaburun'da 30 metre derinlikte "hayalet" temizliği!

İzmir'in su altı zenginliğiyle tanınan ilçelerinden Karaburun'da avcılık sırasında denize bırakılan ve ekosisteme önemli zarar veren hayalet ağları temizlemek için dalgıçlar 30 metre derinlikte batığa daldı. Yıl içinde belli dönemlerde tespit ettikleri ağları topladıklarını ifade eden dalış eğitmeni Hamdullah Aras, düzenli temizlik yapmalarına rağmen bölgede çok sayıda yeni hayalet ağ bulduklarına dikkati çekti

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AA
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    İzmir'in su altı zenginliğiyle tanınan ve dalış turizminin cazibe merkezlerinden biri haline gelen ilçelerinden Karaburun'da bir grup dalgıç, kopan, kaybolan veya terk edilen av araçlarının su altı canlılarına verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 12 yıldan bu yana çalışma yürütüyor.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Dalış yapılan noktalarda tespit edilen hayalet ağları temizlemek üzere programlı dalışlar yapan dalış eğitmeni Hamdullah Aras ve ekibinin son adresi de Karaburun açıklarındaki 9 Eylül Vapuru batığı oldu.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Balıkçı teknelerinden atılan ancak batığa ve çevresindeki kayalıklara takılarak koptuğu tespit edilen ağları 30 metre derinliğe inerek temizleyen dalgıçlar, karaya çektikleri hayalet ağları bertaraf tesislerine gönderdi.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    alış eğitmeni Hamdullah Aras, Karaburun'un dalış turizmi açısından her geçen yıl daha da tanındığını söyledi.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    İlçenin su ürünleri avcılığında da önemli bir noktada yer aldığına işaret eden Aras, av faaliyeti sırasında kopan veya terk edilen ağların ise su altı canlılığı için önemli bir risk oluşturduğunu anlattı.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Yıl içinde belli dönemlerde tespit ettikleri ağları topladıklarını ifade eden Aras, düzenli temizlik yapmalarına rağmen bölgede çok sayıda yeni hayalet ağ bulduklarına dikkati çekti.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Geçen yıl yaptıkları temizlik sırasında gemi batığının tamamını kaplayan boyutta bir hayalet ağ çıkardıklarını aktaran Aras, "Biz bu ağları ne kadar temizlersek temizleyelim her sene aynı olayı yaşıyoruz. Yapay resif üzerinde avcılık yapılıyor. Batığa takılan ağları çekemedikleri için orada bırakıyorlar. Bırakılan ağlar canlı yakalamaya devam ediyor. Bugün çıkarttığımız ağın üzerinde yengeçler, karidesler ve balıklar vardı. Bu ağları temizlemediğimiz sürece avcılığa devam edecek ve denizdeki canlılığa zarar verecek" dedi.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Ekipte görev alan dalış eğitmeni Arzu Arslan da hayalet ağların su altındaki canlılığın yanında dalış turizmini de etkilediğini söyledi.
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

    Dalgıçların hayalet ağlara takılarak tehlikeye girebileceklerini ifade eden Arslan, şöyle konuştu: "Dalış yapanların da ağlara takılıp çaparize olmaları (ipe dolanma) ve tehlikeye girmeleri söz konusu. Tabii ilk başta deniz canlılarına verdiği zararları sonrasında dalıcılara vereceği zararları önlemek için bu ağlardan kurtulmamız gerekiyor. İnsanlar denizi sadece yukarıdan görüyor ama biz aşağıdan da görüyoruz. Aşağıdaki canlılık ne kadar azalırsa aslında bizim geleceğimiz için o kadar tehlikeli. Bu tarz çevre temizlikleriyle onu korumak için elimizden geleni yapmaya ve çocuklar dahil bütün insanlara anlatmaya çalışıyoruz. Herkesin bu hassasiyeti göstermesini istiyoruz. Umarım geleceğe daha iyi bir çevre bırakabiliriz."
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler
  • İzmir, Karaburun'da hayalet ağların temizliği için 30 metre daldılar. - En son haberler

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