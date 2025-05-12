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        Haberler Gündem Çevre Karaburun'dan 1.5 ton hayalet ağ çıkarıldı | Son dakika haberleri

        İzmir Karaburun'da denizden 1.5 ton hayalet ağ çıkarıldı

        İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 1.5 ton "hayalet ağ" olarak adlandırılan atık balık ağı çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:51 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:53
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        İzmir'de, İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla Karaburun açıklarında hayalet ağ temizliği çalışması gerçekleştirdi

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin çalışmasında denizden yaklaşık 1.5 ton terk edilmiş balık ağı çıkarıldı.

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        Hayalet ağların yıllarca deniz canlıları için ölümcül tuzaklara dönüşebildiği vurgulanan açıklamada balıkların, deniz kaplumbağalarının ve diğer canlıların bu ağlara takılarak hayatını kaybettiği aktarıldı.

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        İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, çalışmanın yalnızca bir temizlik olmadığını aynı zamanda farkındalık oluşturma amacı taşıdığını belirtti.

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        Balıkçılara ağlarını denize terk etmemeleri konusunda uyarılarda bulunan Şahin, "Hayalet ağlar hem çevre hem de ekonomi açısından ciddi riskler oluşturuyor. Bu temizlik çalışmalarını tüm kıyılarımızda sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #izmir haberleri
        #Hayalet Ağ
        #Karaburun
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