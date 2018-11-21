Karaciğer yağlanmasına karşı 7 süper besin!

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6- Kırmızı renkli meyve ve sebzeler: Domates, karpuz, kızılcık, kırmızı biber başta olmak üzere kırmızı renkli meyve ve sebzeler de çok güçlü antioksidan olan likopen ve C vitamini bolca bulunur. Karaciğer yağlanmasına karşı antioksidan desteği için kırmızı meyve ve sebzeler öğünlerde tüketilmelidir.