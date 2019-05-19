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Karadeniz'de dün yakalanmıştı! İşte o teröristin ifadesi!

AA

Giresun'un Espiye ilçesi kırsalında güvenlik güçlerine teslim olan İranlı "Kawa" kod adlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun ifadesinde, örgütün sözde Karadeniz açılım grubu ve faaliyetlerine ilişkin çok önemli bilgiler verdiği belirtildi. İranlı teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda ulaşılan 5 depo imha edildi

karadeniz açılım grubu

Giresun İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyon sonucu dün yakalanan, "Kawa" kod isimli İranlı terörist Behrüz Düdükkanlu'nun, sorgusuna ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İranlı terörist Düdükkanlu'nun, 2007'de terör örgütüne katıldığı ve 5 yıldır bölgede bulunduğu belirlendi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

AA'da yer alan habere göre bölücü örgüt üyesinin ifadesinde bölgede katıldığı birçok kanlı eylemi tek tek itiraf ettiği, sözde Karadeniz açılım grubu, üyeleri ile faaliyetlerini detaylı şekilde anlattığı öğrenildi.

"KIŞI, SIĞINAKTA GEÇİRDİK"

Terörist Düdükkanlu'nun, güvenlik güçlerine verdiği ilk ifadede, kış dönemini Espiye kırsalında "Aras" kod adlı, "Aras Bilgin" isimli teröristle yaptıkları sığınakta geçirdiklerini, yiyecek bulmakta zorlanmaları, güvenlik güçlerinin artan operasyonları nedeniyle rahat hareket edemediklerini ve çaresiz kaldıklarını, bunun üzerine teslim olmaya karar verdiğini anlattığı bildirildi.

"TESLİM OLALIM DEDİM, KAVGA ETTİK"

Düdükkanlu'nun, Bilgin'e teslim olma fikrini açtığını ve buna karşı çıkması yüzünden kavga ettiklerini ve reddetmesi üzerine de kendisinden ayrıldığını anlatarak, Espiye kırsalında güvenlik güçlerine teslim olduğunu söylediği, Bilgin'in ise nereye gittiği konusunda bilgisinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

5 DEPO BULUNDU, İMHA EDİLDİ

Teslim olan örgüt üyesinin, güvenlik güçlerine kırsal kesimdeki sığınaklar ile konakladıkları yerleri bir bir gösterdiği öğrenildi. "Kawa"nın ifadesi doğrultusunda dün Giresun'un Espiye ve Doğankent ilçelerinde iki sığınak ile yiyecek konulmak amacıyla oluşturulan 5 depo bulundu ve imha edildi.



TERÖRİSTİN SİLAHI İNCELENİYOR

Güvenlik güçleri, İranlı teröristin silahını teslim olduğu Espiye ilçesi Seydi köyü yaylası yakınlarında buldu. Silahın hangi olaylarda kullanıldığının belirlenmesi için incelemeye alındığı öğrenildi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Öte yandan, güvenlik güçlerinin bölge genelinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları devam ediyor. Behrüz Düdükkanlu'nun verdiği bilgiler doğrultusunda bölge genelinde PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için drone destekli arama ve tarama faaliyetleri sürdürülüyor.

TEK TEK TESLİM OLUYORLAR

Giresun'da 2017 yılında "Aram" kod adlı Mustafa Tolucan, Dereli ilçesinde; "Agit Van" kod adlı Hasan Demir de Yağlıdere ilçesinde güvenlik güçlerinin artan operasyonları ve yiyecek bulmakta yaşadıkları zorluklara dayanamayarak teslim olmuştu.

 

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