Karadeniz'de vurulan gemi görüntülendi
Karadeniz'de geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'na yaklaşırken vurulan gemi görüntülendi. Geminin yakınında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör olduğu görüldü
Giriş: 30.03.2026 - 15:25
İstanbul Boğazı'na yaklaşırken vurulan gemi böyle görüntülendi.
İHA'nın haberine göre geçtiğimiz günlerde İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede vurulan Altura isimli gemi havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde Altura isimli yabancı bayraklı ve Türk işletenli petrol gemisine, Rusya'dan Liverpool'a gittiği sırada, İstanbul Boğazı'na 14 mil mesafede saldırı gerçekleştirilmişti.
Sarıyer’deki gemi havadan görüntülendi, geminin yakınında ise Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait römorkör olduğu görüldü.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ