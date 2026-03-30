Karadeniz'de vurulan gemi görüntülendi

Başakşehir'de zincirleme kaza: 1 polis şehit, 16 polis yaralı

Başakşehir, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre kazada 1 polis şehit oldu, 16 polis de yaralanarak hastaneye kaldırıldı (AA)