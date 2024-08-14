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        Karadeniz Sahil Yolu fındıkçıların harman yeri oldu

        Karadeniz'de fındık hasadı devam ederken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarında kurutuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 11:14 Güncelleme: 14.08.2024 - 11:14
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        Karadeniz'de fındık hasadı halen sürerken, Trabzon'da bazı üreticiler topladıkları fındığı Karadeniz Sahil Yolu'nun kenarlarına sererek kurutmaya başladı.

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        rsin ilçesinde fındık bahçesinde çuvallara doldurdukları fındıkları kurutmak için Karadeniz Sahil Yolu'na yoluna kadar getiren üreticiler fındıkları yol kenarlarında metrelerce uzunluktaki kaldırımlara serdiler.

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        Yüksek kesimlerde uzun süren fındık kurutma işlemi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nu harmana çeviren üreticiler kısa sürede fındıklarını kurutabiliyorlar.

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        Üreticilerden Leyla Ustaömer, her sene aynı zamanda topladıkları fındığı kurutmaya başladıklarını belirterek işin zorluğundan yakındı.

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        Fındık işinin çok zahmetli olduğunu belirten Ustaömer, "Bahçe işi bitti şimdi kurutuyoruz. Çok zahmetli, çok zor iş. Yapamayınca mecburen günlükçü alıp toplattık. Günlükçüye verdiğimiz parayı karşılamıyor. Her sene olduğu gibi bu sene de aynı günlerde tam zamanında topladık. Serilen fındığı bir iki gün sonra patoza vuracağız. 2-3 gün sonra da kurur" dedi.

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        Üreticilerden Hakan Sağıroğlu ise mecburen yevmiyeci tuttuklarını kaydederek "Topladığımız fındığı buraya sererek kurutuyoruz. Bir iki gün sonra da patoza vurulacak. Patozdan sonra tekrar kuruyacak. Sonrasında çuvallara konularak kaldıracağız. Zorluğu var, fındığın altı temizleniyor, bir buçuk hafta kadar toplaması sürüyor, iki hafta harman süresi oluyor. Bizim için 1-1,5 ay kadar süren bir mesai. Evimiz de yolun karşı tarafında olduğu için fındığımızı kollayabiliyoruz. Zorluğu güneşin altında çalışmak oluyor" diye konuştu.

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        #yerel haberler
        #fındık
        #karadeniz
        #trabzon
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