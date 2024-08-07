Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti

"Yetiştirmesi de çok zor. Öyle basit iş değil ki gelişi güzel yapılsın. Kalpli karpuz yapmak gerçekten kolay değil ama 'Japonlar yapar da Karadenizli Temel Yazıcı niye yapmasın' dedim. Hiç pes etmedim. Çalışmaya da çok meraklıyım, azimliyim, başardım. Herkes beni sever. Burada halk arasında hatta il dışında her yerde 'Talihsiz Temel' olarak biliniyorum. Vallahi talihim döndü."