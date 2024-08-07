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        Haberler Yaşam Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti

        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti

        Çevresinde Talihsiz Temel olarak tanınan Trabzonlu Temel Yaşar Yazıcı, tarımda yenilikçi yöntemleri kullanarak ürettiği kalp ve kare karpuzlarla iş hayatında başarılı bir sayfa açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 16:25 Güncelleme: 07.08.2024 - 16:25
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        Önceden civciv yetiştiriciliği, terlik imalatı, temizlik ürünleri satışının yanı sıra tarımsal üretimde başarısız olan Trabzonlu Temel Yaşar Yazıcı, çevresinde 'Talihsiz Temel' olarak tanınıyor.

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        Ortahisar ilçesine bağlı Akoluk Mahallesi'nde yaşayan 59 yaşındaki Yazıcı, yaklaşık 10 yıl önce kendisine ait 3,5 dönümlük fındık bahçesinden verim alamayınca karpuz üretmeye karar verdi.

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        Japonya'dan getirttiği tohumlarla 'mavi karpuz' yetiştirmek için kolları sıvayan Yazıcı, bu tür karpuzda uğraşlarının karşılığını bir türlü alamadı.

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        Karşılaştığı talihsizliklere inat yılmadan tarımda yenilikçi girişimlerini sürdüren Yazıcı, bu kez İstanbul'dan getirttiği kalıplarla kalp ve kare şeklinde karpuz üretti. Şekilli karpuz yetiştirmede başarılı olan Yazıcı, bugünlerde sıra dışı hediye arayanların ilgisini çekiyor.

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        Karpuzların hasadına başlayan 3 çocuk babası Temel Yaşar Yazıcı, karpuz yetiştiriciliği ile yaklaşık 10 yıldır uğraştığını söyledi.

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        Japonya'da üretilen karpuz türlerinden 'mavi karpuz' ile başarısız bir yolculuğu olduğunu dile getiren Yazıcı, yeni işler denemekten asla vazgeçmediğini anlattı.

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        Yazıcı, karpuz yetiştirmeyi sevdiğini ifade ederek, "Köşeli ve kalpli karpuza yönelik çalışma yaptım, sonunda şükürler olsun başardım" dedi.

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        Mühendis arkadaşından da öneriler aldığını dile getiren Yazıcı, "Ürettiğim kalpli karpuzlardan çok sevdiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim. Kendisine direkt verme şansım yok ama Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç'in aracılığıyla kendilerine yollayacağım" diye konuştu.

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        Yazıcı, bahçesinden dönüm başına 3 ton karpuz almayı beklediğini, ürünlerine gösterilen talebin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

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        "HİÇ PES ETMEDİM"

        Çok büyük hedefleri olmadığını belirten Yazıcı, "Bana 'karpuzcu Temel', 'Talihsiz Temel' derler. Gelir benden karpuz alırlar. Kalpli karpuzları yurt dışından da isteyenler olabilir, ona göre hareket edeceğim" dedi.

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        Yazıcı, kalp şeklindeki karpuzlara hasat yapmadan önce ilginin başladığını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

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        "Yetiştirmesi de çok zor. Öyle basit iş değil ki gelişi güzel yapılsın. Kalpli karpuz yapmak gerçekten kolay değil ama 'Japonlar yapar da Karadenizli Temel Yazıcı niye yapmasın' dedim. Hiç pes etmedim. Çalışmaya da çok meraklıyım, azimliyim, başardım. Herkes beni sever. Burada halk arasında hatta il dışında her yerde 'Talihsiz Temel' olarak biliniyorum. Vallahi talihim döndü."

        #Karadenizli Temel
        #şekilli karpuz
        #haberler
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