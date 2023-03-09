'Karagöz Çiftlik Bekçisi' Hatay'da

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Kültür-Sanat Tiyatro
ABONE OL

'Karagöz Çiftlik Bekçisi' Hatay'da

İBB Şehir Tiyatroları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde Karagöz Çiftlik Bekçisi isimli oyununu çocuklarla buluşturdu.

'Karagöz Çiftlik Bekçisi' Hatay'da
HABERTURK.COM


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptığı yardım faaliyetlerinin yanı sıra çocuklar ve kadınlar öncelikli olmak üzere sanatsal etkinliklerini deprem bölgesine taşıyor.
Bu çerçevede önceki gün Hatay’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nde İstanbul Şehir Tiyatroları sanatın iyileştirici gücünden yararlanmak için 'Karagöz Çiftlik Bekçisi' isimli çocuk oyununu çocuklarla buluşturdu. Büyük ilgi gören oyun sonrası her çocuğa Karagöz Hacivat tasvirleri hediye edildi.

İBB Şehir Tiyatroları, atölyelerinde dikilen giysilerden, acil ihtiyaç malzemelerinin (hijyen malzemeleri, ilaç vs…) teminine kadar bu alanda oyuncusu, teknik ekibi ve bütün çalışanlarıyla yardım çalışmalarına devam ediyor. Çocuk Eğitim Birimi öğrencilerinin başlattığı Çocuklar El Ele Hediyeler Umuda ve Kardeşliğe başlığıyla duyurduğu mektup arkadaşlığı, hediye oyuncak ve kitap kampanyası da devam ediyor. Kampanya çerçevesinde haftanın her günü saat 22.00’ye kadar hediye kitap ve oyuncaklar İBB Şehir Tiyatroları sahnelerine bırakılabilecek.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Yeniden Cesur Dünya' sergisi açılıyor
KÜLTÜR-SANAT 'Yeniden Cesur Dünya' sergisi açılıyor
Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar
KÜLTÜR-SANAT Oscar'da 'ilk'lere imza atan kadınlar
İstanbul Film Festivali’nin Sinema Onur Ödülü sahipleri belirlendi
KÜLTÜR-SANAT Onur ödüllerinin sahipleri belirlendi
AKM'de Ücretsiz ‘8. Renk Kadın ve İz' sergisi
KÜLTÜR-SANAT AKM'de ‘8. Renk Kadın ve İz'
İlkem Güneri 'Bullseye' sergisi açıyor
KÜLTÜR-SANAT 'Bullseye' sergisi açıyor
3500 yıllık 'Maraş Fili' korumaya alındı
KÜLTÜR-SANAT 3500 yıllık 'Maraş Fili' korumaya alındı
'Köprüler' sergisi 9 Mart'ta CKM'de
KÜLTÜR-SANAT 'Köprüler' sergisi 9 Mart'ta CKM'de
Frankofon Film Günleri
KÜLTÜR-SANAT Frankofon Film Günleri
Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
KÜLTÜR-SANAT Oscar’a aday olan en iyi 15 aksiyon filmi
İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser
KÜLTÜR-SANAT İDOB'dan Dünya Kadınlar Günü'ne özel konser

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.