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Karahan Çantay kimdir, nereli, kaç yaşında? Karahan Çantay vefat mı etti?

Karahan Çantay kimdir? Soruları merak konusu oldu. Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın Tayland'da hayatını kaybettiği iddia edildi. İşte Karahan Çantay hayatı hakkında detaylar...

Karahan Çantay kimdir, nereli, kaç yaşında? Karahan Çantay vefat mı etti?

Karahan Çantay kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. 1995'te Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen Karahan Çantay'ın yaşamını sürdüğü Tayland'da trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği iddia edildi.

KARAHAN ÇANTAY VEFAT MI ETTİ?

Bir dönemin ünlü modeli ve oyuncusu Karahan Çantay'ın (47) Matematik öğretmenliği yaptığı Tayland'da hayatını kaybettiği iddia edildi. Çantay'ın vefatıyla ilgili henüz kesinleşmiş bir açıklama yapılmadı.

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de doğdu. 1995 yılında Mr Turkey birincisi olmuştur. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştur. Çantay bir dönem Türkiye'nin en popüler mankenleri arasındaydı. Bülent Ersoy'un klibinde oynayan Çantay, çok sayıda reklam filminde de rol aldı. Çantay, 90'lı yıllara damgasını vuran Açelya Akkoyun, Hande Ataizi ve Berna Laçin'in rol aldığı 'Böyle mi Olacaktı?' ve 'Sibel' dizilerinde rol aldı. 2000 yılında da 'Zehirli Çiçek' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can’ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay’ın o dönemde Sibel Can’ın Hakan Ural’la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

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