"Sahip çıkılmadı" iddialarıyla ilgili olarak konuşan Çantay, "Yaradana havale ettik, artık bir şey demiyorum. O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.