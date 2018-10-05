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Karakol önündeki çatışma anı saniye saniye görüntülendi

Adıyaman'da, iki grup arasında polis karakolu önünde çıkan, 15 kişinin yaralandığı, 21 kişinin gözaltına alındığı çatışma, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi

05.10.2018 - 18:07 | Güncelleme: DHA

Birbiriyle husumetli olan Uçar ile Önemli ailesi fertleri, dün gece Hocaömer Mahallesi'nde karşılaşınca tartıştı. Tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Olayı görenlerin ihbarıyla mahalleye gelen polis ekipleri, ayırdığı kavgaya karışanları gözaltına alarak Yeşilyurt Polis Merkezi'ne götürdü.

Bu sırada olayı duyan ve Yeşilyurt Polis Merkezi önüne gelen iki ailenin yakınları arasında yeniden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada, karakol önünde bekleyen kalabalıktakiler yanlarında bulunan tüfeklerle birbirlerine ateş açmaya başladı.

İki grup arasında çıkan çatışma sırasında polisler de silahlarını çekip havaya ateş açarak kavgayı sonlandırmaya çağırdı. Bölgeye takviye olarak gönderilen özel harekatçıların müdahalesi ile sonlandırılan kavganın ardından yaralanan 15 kişi, ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Ayakta tedavisi yapılan yaralılardan 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, 11 kişiyi daha gözaltına aldı.

Sorgusu süren 21 kişinin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tüfek, bıçak ve sopa ele geçirildi.

ÇATIŞMA GÜVELİK KAMERASINDA

Adıyaman'da tedirginliğe yol açan polis merkezi önündeki çatışma ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Halen emniyette sorgusu süren 21 şüpheliden 15'inin; kasten adam öldürme, uyuşturucu ticareti, tehdit, yaralama, tefecilik, hırsızlık ve cinsel istismar gibi suçlardan kaydı olduğu da ortaya çıktı.

 

 

 

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