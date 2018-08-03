Tatil için geldiler, kabusu yaşadılar

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti: Romanya'dan tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki E.P., ablası ile Karaköy'de geziyordu. Öğle saatlerine doğru Kemeraltı Caddesi üzerinde yürüdükleri sırada arkadan yaklaşan Mustafa A., bir anda E.P.'ye saldırarak yere düşürüp üzerine çıktı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine yakında bulunan sivil polisler olaya müdahale etti. Saldırgan Mustafa A., genç kızın yanından uzaklaştırılıp gözaltına alındı.

"ÇOK KORKTUM" DİYEREK ŞİKAYETÇİ OLDU



Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, E.P., ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, "Kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRİP SARILDIM



Şüpheli Mustafa A. ise, sabit ikameti ve işi olmadığını söyleyerek "Karaköy'de yürüdüğüm sırada sinir krizi geçirerek yoldan geçen bir kadına sarıldım. Olaydan dolayı pişmanım" dedi. Mustafa A., çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

10 YIL HAPSİ İSTENDİ



Soruşturmayı yürüten savcılık, cinsel arzularını tatmin etmek için E.P.'ye saldırıp yere düşürdüğü ve üzerine çıktığı iddiasıyla Mustafa A.'nın "basit cinsel saldırı" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle yargılanması için iddianame düzenledi.

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