Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Karakurt Barajı'nda su 30 metre çekildi | Son dakika haberleri

        Kuraklık Karakurt'u da vurdu: Su 30 metre çekildi

        Kuraklık, Kars'ın Karakurt Barajı'nı da etkiledi. Suyun yaklaşık 30 metre çekildiği belirtilen barajda, sular altındaki köy yeniden ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:57 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Karakurt Barajı’nda sular çekildi, tarihi köy yeniden ortaya çıktı

        2

        Karakurt Baraj Gölü'nde baraj kapağının açılmasıyla birlikte su altında kalmış eski Karakurt köyünü yeniden gün yüzüne çıkardı.

        3

        İHA'nın haberine göre, Karakurt Barajı'nın kapağının açılmasıyla birlikte baraj gölünde su yaklaşık 30 metre kadar çekildi.

        4
        5
        6
        #kars haberleri
        #kuraklık
        #karakurt barajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Antalya 46,6 derece! Sokaklar boş, plaj dolu
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Altan Öymen için Meclis'te tören
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Florya geliri, Osimhen için kullanılabilir mi?
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        Bakan Kurum'dan müteahhitlere uyarı
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        İlayda Alkaş katilinden kaçmak için il il dolaşmış!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin Devler Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Van Persie, Fenerbahçe'ye rakip oluyor!
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Yerli kalp akciğer makinesinin ilk kan testleri başarıyla sonuçlandı
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Vazquez'e resmi teklif!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bölgeyi ateşe atma gayreti içinde
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Âşıklar tatilde
        Âşıklar tatilde
        Sürpriz iddia!
        Sürpriz iddia!
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Aidat tartışması! Kılıçdaroğlu'nun kardeşi hayatını kaybetti
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Bangladeş'te askeri eğitim uçağı okul kampüsüne düştü
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Camideki katilin ifadesi ortaya çıktı!
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Teknede cinayet! Bayıldı, suya düştü!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması!
        HSK seçimi AYM gündeminde
        HSK seçimi AYM gündeminde