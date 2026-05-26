Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem KARAMAN BAYRAM NAMAZI SAATİ: 27 Mayıs 2026 Çarşamba Karaman Kurban Bayramı namazı ne zaman ve saat kaçta kılınacak? Diyanet Bayram Namazı Vakti

        Karaman bayram namazı saati: 27 Mayıs 2026 Karaman bayram namazı saat kaçta kılınacak?

        Kurban Bayramı ile bayram namazı saatleri araştırılıyor. Bayramın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Müslümanlar bayram namazı için camilere yöneliyor. Bayramın ilk gününde sabahın erken saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek Karamanlı kişiler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı il il namaz vakitlerini merak ediyor. Peki, Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak ve bayram namazı için nasıl niyet edilir? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 18:31 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı ile, bayram namazı saatleri merak konusu oldu. 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Müslümanlar bayram namazı için camilere akın edecek. Sabahın erken saatlerinde ibadetlerini yerine getirecek olan Karamanlılar da Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı il il namaz vakitlerini araştırıyor. Bu kapsamda "Karaman Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak, bayram namazı nasıl kılınır, hükmü nedir?" sorularının yanıtı haberimizde...

        2

        KARAMAN BAYRAM NAMAZI NE ZAMAN?

        Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs Çarşamba sabahı, Müslümanlar bayram namazı için camilerde saf tutacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il namaz saatlerine göre, Karaman bayram namazı 06.03 olarak belirlendi.

        İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        BAYRAM NAMAZININ HÜKMÜ NEDİR?

        Bayram namazı, biri Ramazan Bayramı’nda diğeri Kurban Bayramı’nda olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekatlık bir namazdır. Kendilerine cuma namazı farz olan kimselere bayram namazı kılmak Hanefîlere göre vâcip, Şâfiîlere göre sünnettir. Bayram namazı akıllı, ergenlik çağına erişmiş, sağlıklı, hür ve mukim (misafir olmayan) erkeklere vaciptir. Kadınlar da bayanlar için bölüm ayrılan camilerde bayram namazlarına katılabilir.

        4

        BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

        Bayram namazı iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:

        1. Rekat

        - İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.

        - Gizlice Sübhaneke okunur.

        - Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.

        - İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.

        - İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.

        - İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.

        - İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.

        - İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

        - Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.

        - İkinci rekate kalkılır.

        5

        2. Rekat

        - İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.

        - Cemaat ise sessizce imamı dinler.

        - Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.

        - Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.

        - 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

        - Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.

        - Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

        - Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

        - Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı