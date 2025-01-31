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        Haberler Gündem Güncel Karaman'da 7 köyde "şap" karantinası | Son dakika haberleri

        Karaman'da 7 köyde şap hastalığı nedeniyle karantina

        Karaman'da 7 köyde şap hastalığıyla nedeniyle karantina başlatıldığı bildirildi. Karantina kapsamında büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan hareketleri kısıtlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 18:33 Güncelleme: 31.01.2025 - 18:33
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        Karaman'da 7 köyde "şap" karantinası
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        Karaman'da 7 köyde şap hastalığıyla nedeniyle karantina başlatıldığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Bayır köyü ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya köylerinde hayvan yetiştiriciliği yapan 3 işletmede şap hastalığı vakalarının tespit edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Hastalık mihraklarında ve çevresinde il ve ilçe müdürlüklerince gerekli tüm idari ve fenni tedbirler alınmıştır. Mihrak bölgelerinde büyükbaş, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvan hareketleri kısıtlanmış, ilgili muhtarlıklara ve yetiştiricilere bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda merkeze bağlı Bayır, Ada, Kalaba, Akçaalan köyleri ile Ayrancı ilçesine bağlı Pınarkaya, Kavaközü, Büyükkoraş köyleri karantina altına alınmıştır." ifadesi kullanıldı

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