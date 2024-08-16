Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Karaman'da baraj kurudu, balıklar öldü | Son dakika haberleri

        Karaman'da baraj kurudu, karaya vuran balıklar öldü

        Karaman'da tarımsal amaçlı sulamada kullanılan Kurtderesi Barajı kurudu. Kuruyan barajın zemininde derin yarıklar oluşurken, balıklar öldü. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, yağışsız geçen bir kışın ardından Karaman'da barajların tek tek kurumaya başladığını belirterek, "Bu üzücü bir durumdur. Şu anda tek suyumuzun bulunduğu Gödet Barajı'dır. Ne olursa olsun Karaman tarımının devamı için dış havzalardan suyun gelmesi elzemdir" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 15:54 Güncelleme: 16.08.2024 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Karaman'da tarımsal sulamada kullanılan barajlar bir bir kurumaya başladı. Merkeze bağlı Yeşildere köyü sınırlarında bulunan İbrala Barajından sonra şimdi de merkeze bağlı Kurtderesi Barajı kurudu.

        2

        Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, tamamen suyu çekilerek kuruyan Kurtderesi Barajında incelemelerde bulundu.

        3

        Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Karaman ve Konya Ovası için suyun milli güvenlik meselesi kadar önemli olduğunu söyledi.

        4

        Bayram, yağışsız geçen bir kışın ardından Karaman'da barajların tek tek kurumaya başladığını belirterek, "İlkim değişikliği ve yaşanan kuraklıklardan sonra Türkiye genelinde olduğu gibi Karaman'da da bazı barajlarımızda az seviyede su kalırken, bugün Kurtderesi Barajımız tamamen kurumuştur. Barajdaki balıklar da maalesef ölmüş. Bu üzücü bir durumdur" ifadelerini kullandı.

        5

        Mehmet Bayram, "Şu anda tek suyumuzun bulunduğu Gödet Barajıdır. Orada da 40 milyon metreküp su vardır. Baraj sularımızın dışında yer atı sularımız da bitme noktasına gelmiştir. Biz her zaman söylüyoruz, Karaman Ovası susuzluktan ağlıyor diye. İnşallah bundan sonra yağışlarımız iyi olur ve barajlarımız suyla dolar. Ne olursa olsun Karaman tarımının devamı için dış havzalardan suyun gelmesi elzemdir. Bizler her zaman söylüyoruz, Karaman ve Konya Ovası için su milli güvenlik meselesi kadar önemlidir" şeklinde konuştu.

        6
        7

        Çocuklarıyla birlikte gelen bazı vatandaşlar da suyu çekilerek kuruyan barajda gezdi.

        #yerel haberler
        #çevre haberler
        #Karaman
        #kuraklık
        #kurtderesi barajı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        SON DAKİKA! TBMM'de Can Atalay görüşmesi! Meclis toplandı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Beşiktaş'taki cip faciasında sürücü tutuklandı, ifadesi ortaya çıktı
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Arda Turan’ın rekorunu kıracak mı?
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu, İzmir ve Aydın'da orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor