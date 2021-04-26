'Onların açıklaması beni bağlamıyor'

Hurdacı akrabalar arasında kavga: 4 yaralı, 13 gözaltı 0:00 / 0:00

DHA

Olay, saat 21.50 sıralarında Hamidiye Mahallesi 737 Sokak'ta meydana geldi. Hurdacılık yapan iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmaya iki ailenin çalışanları da katıldı. Tartışmanın büyüyüp bıçaklı, sopalı, tahralı ve balyozlu kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi yaralandı.

Kavgaya karşı ilk müdahaleyi, devriye görevi yaptığı sırada olayı farkeden polis gerçekleştirdi. Ardından bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sona eren kavgada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. 13 kişi ise gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre; polis kavgaya karıştığı belirlenen toplam 17 kişiye kısıtlamayı ve sosyal mesafeyi ihlalden toplam 107 bin 100 TL para cezası uyguladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.