Park halindeki TIR'a arkadan çarptı: 2 ölü
Karaman'da park halindeki balya yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti
Giriş: 21.11.2025 - 00:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 00:33
Orhan Şahin (52) yönetimindeki otomobil, Kızık köyü yolunda İ.Ç. idaresindeki park halindeki TIR'a arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, Şahin ve otomobilde bulunan eşi hayatını kaybetti.
TIR sürücüsü İ.Ç. gözaltına alındı.
Fotoğraf: AA
