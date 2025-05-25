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        Uzman çavuş, tartıştığı babasını öldürdü

        KARAMAN'da Uzman Çavuş Ali Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 16:03 Güncelleme: 25.05.2025 - 16:05
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        Uzman çavuş, tartıştığı babasını öldürdü
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        KARAMAN'da Uzman Çavuş Ali Y. (25), tartıştığı babası Nihat Y.’yi (60) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü.

        Olay, saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Bir süredir izinde olduğu belirtilen Uzman Çavuş Ali Y. ile babası Nihat Y. arasında henüz belirlenmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Ali Y., beylik tabancasıyla babasının göğsüne 3 el ateş etti. Silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Nihat Y.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Nihat Y.’nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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