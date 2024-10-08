Karaman'da müstakil evin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Abbas Mahallesi 336. Sokak'ta müstakil evin bahçesindeki atık malzemelerin bulunduğu bölümde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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